台团体拿公款赴WHA宣达 被爆大部分时间在观光

台湾无法参加今年的世界卫生大会（WHA），有民间团体遭爆料得到政府30万新台币（约1.4万新元）补助出国，宣达台湾正式加入世界卫生组织（WHO）的诉求，但10天行程只有一天半跟宣达台湾加入WHO相关，其他时间则在希腊、瑞士观光。

对于外界批评，台湾联合国协进会WHO宣达团反驳，高达九成的团费为自付，并称“希腊”行程刻意不公开，是因为“怕被中共监控”。

据中国时报报道，网络上查到的2017WHO宣达团行程，包含搭乘阿联酋班机出发前往瑞士首都伯恩漫步老城区欣赏喷泉、钟塔等中世纪建筑；第三天上午参观奥林匹克委员会及洛桑大教堂，下午到日内瓦湖边分发传单“为台湾加入WHO”发声；之后飞往希腊雅典参观卫城、体验爱琴海，漫步美丽的天堂海滩等。

10天的WHO宣达团行程团费约13万多台币，政府共补助团员30万元。对于外界批评WHO宣达团是观光团，宣达团发言人曾琮恺认为这种污蔑“真的很恶劣。”

但台湾网友显然不买账。有网友留言，“在大门喊几声抗议口号，绿媒拍一拍就对国人交差了”、“吃喝玩乐团”、“凭什么花我们的纳税钱”、“当天到达下午宣达晚上就可以回来了啦”，还揶揄“扣掉来回算三天好了，宣达算一天，其他六天当然要走访各国接受办事处的款待以慰辛劳啊！当官很累你们知道吗”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅