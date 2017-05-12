台湾1.7亿笔个资外泄 蔡英文也在列

（联合早报网讯）台湾两名房仲业者开发出“客户开发搜寻系统V5.0专业版”，兜售同业牟利，但该系统居然能破解“图形辨识系统”，且能提供的个资多达一亿七千万笔，连台湾总统蔡英文的个资也在内，调查局航业调查处惊觉兹事体大，紧急逮捕两嫌，并经台中地院裁定羁押，现正扩大追查上下游。

据自由时报报道，台湾航调处台中站副主任吴幸灿表示，该系统最可怕的是内挂“图形验证码破解函式”程式，可任意登入公务机关伺服器，以自动辨识解析验证码技术，破解伺服器的图形验证码，呼吁各机关改以其他方式保护个资。

台湾行政院日前查出官方的九十八个APP具有高资安风险，昨又发现本案，台政府资安系统面临重大考验。

航调处清查，该集团去年开始用来路不明的个资资料库，撰写“客户开发搜寻系统V5.0专业版”软体，用“房仲开发利器”、“房仲省时寻人系统”名义，透过Line向全国房仲、地产开发业者兜售，每套系统卖十五万至廿万元。

房仲业者若斥资购买，梁、苏犯罪集团就提供内建资料的USB，以远端控制技术，在业者的电脑安装该系统，业者只须申请简易的二类土地誊本资料，进入各地政单位的“土地增值税前次移转现值”系统进行比对，就可获知某土地的地主资料，得以主动连络地主，抢赚仲介利润，已知该集团至少卖出三百套，买家多为房仲业者。

航调处怀疑本案背后有藏镜人及共犯，呼吁勿买或使用来路不明个资，以免触犯个人资料保护法。

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