昆明住宅五层楼连环塌露台 断口平整疑无钢筋

（联合早报网讯）中国云南省昆明市一个10年前兴建的住宅小区，其中一幢楼宇有5层楼的露台，今早突接连塌下，幸未有伤及居民或途人。塌下的露台与楼宇墙身的断口平整，疑无用钢筋接驳。小区业主水电四局已贴出通告，提醒员工勿在露台聚集，且要减少在露台放东西。事故原因需交由第三方监定机构调查。

据春城晚报报道，事发在云南省昆明市穿金路中产风尚小区，今早11时许，居民杨女士在院子散步期间，突听到身后传来巨响，她回头一看，发现小区第8座的几个露台开始塌下。

据报道，该幢楼宇高16层，楼内单位大多用于办公，塌下的是9至13楼一共5个露台。杨女士指，露台塌下时“还砸倒了一棵树，在树的边上有一个椅子，每天这个时候本来有个老人喜欢坐在这里休息，还好，今天他没有来，不然就会被掉下的阳台砸中”，而事发时露台上、楼下及露台落地的位置都没有人，因此无人受伤。

从现场照片可见，塌下的露台与楼宇墙身的断口十分平整，看上去就像没有钢筋，而8楼露台则堆有来自楼上倒塌露台的水泥板。小区物业管理人员表示，估计是13楼露台首先跌下，“然后陆续砸中其中几个，所以就一片地下来了”，管理公司派员驻守现场，并上楼通知工作人员和住客不要到露台，又拉起封锁线，阻止居民靠近，以免再有物件跌下伤人，亦通知业主水电四局调查事件。

出事住宅小区所在的盘龙区住建局工作人员约4时到达现场视察，并召集质检、安监等相关部门，及小区施工方云南建投五公司的工作人员到场了解，云南建投五公司已成立3个工作小组，分别处理楼宇质量调查、住户反馈和与开发商沟通，之后会配合政府调查工作，至于露台倒塌原因，需由第三方专业监定机构，对涉事楼宇进行质量监定后才能确定。

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