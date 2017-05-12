第十三届文博会在深圳开幕

（联合早报网讯）为期5天的第十三届中国(深圳)国际文化产业博览交易会，11日在深圳会展中心开幕。

据新华社报道，本届文博会总展位面积10.5万平方米，吸引了2302个单位参展，比上届增加5个，中国31个省份及港澳台地区全部参展。主展馆设文化产业综合馆和8个专业馆，包括文化消费时尚文化馆、影视动漫馆、新闻出版媒体融合馆、文化科技馆、艺术品馆、“一带一路”国际馆、非物质文化遗产馆、工艺美术馆。同时，在深圳各区设立了68个分会场，比上届增加了2家。

据报道，本届展会专门设立了中国共产党的十八大以来文化改革和发展的成就专题展区，利用图文、视频、3D投影等形式，总结回顾中国共产党的十八大以来中国文化体制改革和文化产业发展的成就。

本届文博会将原“一带一路”馆升级为“一带一路”国际馆，设立国家展区、文化＋贸易展区和舞台展示区，重点展示了全球包括“一带一路”沿线国家和地区的传统工艺美术、创意设计、非物质文化遗产、文化旅游及演艺等内容。

本届文博会国际化的程度进一步提升，有来自全球五大洲、40个国家和地区的110多家海外机构参展。海外组团面积占总面积比例达到20%，来自美国、英国、法国等全球99个国家和地区的约2万名海外展商将前来参展、参会、采购。

本届展会还将原文化创客馆调整为文化科技馆，集中展示文化产业核心层与科技融合新产品、新技术；首创文化消费时尚文化馆，重点组织现代时尚文化产品和文化文物单位、文化创意产品参展。

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