番禺连续两起坠楼事件 16岁学生疑家中跳下自杀

（联合早报网讯）11日中午12时30分左右，番禺大石海龙湾小区发生一起坠楼事件，死者是一名学生，今年16岁，男性。据小区居民反映，该男子从6楼的家中跳下，经医务人员施救后，终因伤势过重而死亡。另外在当天上午11时40分左右，番禺的吉祥楼小区也有一名23岁的女子坠楼，医务人员到场救治时，坠楼女子已无生命迹象。

据中新网报道11日下午，笔者赶到海龙湾时，现场已经被清理，仅在地板上留下一小块的血印。据物业公司的工作人员确认，当天中午确实有一男子在小区坠楼。

经核实，坠楼男子为孙某（16岁，广州市人），坠楼地点为其家庭住址所在地。根据民警调查走访和法医检验，其符合高坠死亡特征，初步排除他杀可能。

目前，警方正对该事件作进一步调查。

另据报道，11日11时29分，番禺警方接到报警，称在番禺区洛浦街洛城社区某居民小区二楼平台上，有一名女子坠楼。接报后，警方立即派出民警赶赴现场，同时通知120派医务人员到场救治伤者。经到场医务人员确认，坠楼女子已无生命迹象。

经核实，坠楼女子为洪某（23岁，广州市人），据其母亲反映，其患有抑郁症。根据民警调查走访和法医检验，洪某符合高坠死亡特征，初步排除他杀可能。

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