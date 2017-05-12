“月宫一号”实验室再启程 全天候封闭进行科研学习

（联合早报网讯）昨日上午，在北京航空航天大学，中国“月宫一号”实验室再次启程，开始名为“月宫365计划”的实验。“月宫一号”是中国第一个、世界第三个空间基地生命保障地基综合实验装置“月宫一号”，该计划将进行为期365天、多人次、更高闭合度的生物再生生命保障系统综合实验。

据新京报报道，“月宫365计划”入舱仪式昨日上午在北京航空航天大学“月宫一号”实验室举行。据了解，2014年5月，北航已经成功完成105天中国首次长期高闭合度集成实验。与上一次不同，此次实验时间更长、人数更多。

“月宫一号”总设计师、首席科学家刘红教授介绍，本次实验为期365天，舱内实验志愿者共有8名，分为2组，设置3班，全天候封闭进行科研、学习、生活等。

记者了解到，此次“月宫365计划”大科学实验，“月宫一号”实验团队将要验证和探索多项深空探测生命保障技术，推动中国航天深空探测技术的发展，是完成世界生物再生生命保障系统中国领航的重要契机。

“此次实验目的是，进一步验证和完善系统长期稳定运行的调控技术，并研究该生物系统的可靠性评价方法。”刘红表示，实验将进一步发展和完善保障人类在月球/火星等地外基地生存所需的技术，在世界上发挥引领该技术发展的作用。

“月宫365计划”是世界上时间最长、闭合度最高的该类型实验，将为宇航员搭建一个高闭合度的再生生命保障系统。

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