刘奇葆：推动文化改革发展各项任务落地见效

（联合早报网讯）5月11日，中宣部在深圳召开深化文化体制改革座谈会。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于文化改革发展的重要讲话精神，更加注重方向导向，更加注重精准发力，更加注重统筹协调，更加注重督察落实，推动文化改革发展各项任务落地见效。

据新华社报道，刘奇葆强调，要坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，着力推动国有文化企业建立有文化特色的现代企业制度，健全新闻媒体坚持正确舆论导向的体制机制，完善国有文化资产监管体制。要紧紧围绕实现文化小康目标，加快构建现代文化市场体系，大力培育文化产业发展新业态新动能，不断提高公共文化服务效能，努力构建文化事业全面繁荣、文化产业持续健康发展的新格局。

刘奇葆指出，深化文化体制改革重在实干、贵在实效。要进一步增强抓落实的责任感使命感，突出一把手抓、抓一把手，加大督察力度，严肃追责问责，确保改革质量和实效。要认真贯彻国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要，明确职责分工，细化保障措施，推动各项任务落到实处、见到成效。

在深圳期间，刘奇葆还参观了第十三届中国国际文化产业博览交易会。

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