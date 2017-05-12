贵阳出台中国首部大数据地方法规 促进共享开放

（联合早报网讯）中国贵州省《贵阳市政府数据共享开放条例》5月1日起正式实施。这是中国首部关于政府数据利用服务的地方性法规，《条例》对政府数据的共享开放，明确定义、责任和原则，让数据真正“解放”、释放价值。

据人民日报报道，贵阳市政府数据开放平台自1月18日上线以来，开放1119个数据集，350万条数据，覆盖51家政府单位，访问量38000人次、下载量30000人次。

“没有海量数据，发展大数据产业就是一句空话。”贵阳市大数据发展管理委员会副主任周文捷说，目前，中国信息数据资源80%以上掌握在各级政府部门手里，因为技术、成本等原因，政府数据绝大部分“深藏闺中”甚至“束之高阁”，整体共享开放程度不高，造成资源浪费。

《条例》规定，政府数据共享分为无条件共享、有条件共享，有条件共享指仅供部分行政机关使用。涉密政府数据，经脱敏脱密后向社会开放，交通、医疗、教育、气象等民生保障服务相关领域的政府数据应当优先向社会开放。

对于政府数据的安全保障，《条例》要求政府建立健全安全管理制度和共享开放保密审查机制，定期开展安全测评、风险评估和应急演练。贵阳市由公安局牵头，采用新技术对数据共享、数据利用、数据流通进行全过程控制和最大程度保护。

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