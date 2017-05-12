人民日报：蔡英文忙告洋状 对美日卑躬屈膝

（联合早报网讯）人民日报海外版今天的看台絮语中，再度批判蔡英文政府，它以“挟洋自重者必撞南墙”为题，指责蔡英文一直忙于当“键盘侠”告洋状，挟洋自重乐此不疲，徒然贻笑国际。文章更批判蔡英文一直拒交两岸关系答卷，却对美日卑躬屈膝。

据台湾联合报报道，文章说，5月8日是世界卫生大会的网络报名截止日。如人所料，由于民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，使得台湾地区参会的前提和基础不复存在，最终没有收到世卫组织的邀请函。不过，民进党当局并未善罢甘休，还在想方设法积极争取，甚至要到瑞士“闹场子”

文章说，对于台湾与国际组织活动，大陆的立场是明确的、一贯的，即必须在一个中国原则下，通过两岸协商，作出安排。民进党当局应该认清现实，早日回到“九二共识”的共同政治基础上来。过去8年，台湾地区每年都能以“中华台北”名义、观察员身份参加世卫大会，就是在这一基础上实现的。

文章说，如今，台当局因为拒绝对“九二共识”明确表态，两岸联系沟通机制停摆，台湾在国际组织参与问题上也就必然屡屡碰壁：世界钢铁大会和“金伯利进程”会议上台湾代表被赶出会场，申请参加第39届国际民航组织大会、第85届国际刑警组织大会接连遭拒都体现了这一点。

评论最后指出，面对熟悉的“通关密码”，民进党却揣着明白装糊涂，偏偏要剑走偏锋，抱国际友人的大腿来另辟蹊径，必然走进死胡同。没有“九二共识”，没有两岸协商，民进党挟洋自重只会撞南墙。

今年台湾进WHA无望，蔡英文猛发推特向大陆喊话。（台湾联合报资料照片）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅