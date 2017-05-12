台湾女作家林奕含告别式 陈星未现身

（联合早报网讯）女作家林奕含自杀身亡，告别式今天上午11时在台北市立第二殡仪馆举行，一早已有大批媒体守候在会场外，但丧家低调未公开告别式，外界关注的补教名师陈星截至11时30分，也并未现身。

据中时电子报报道，林奕含今年出版第一本小说《房思琪的初恋乐园》后，于上月27日惊传自杀。林的父母随后发出声明指出，女儿书中所写的房思琪经历，其实就是她的亲身遭遇；网友也肉搜出，小说中诱奸女学生的补教老师，疑似就是现实世界中的陈星。

神隐多天后，虽然陈星也发布声明表示，自己是在与林奕含没有师生关系后，才有2个月的恋情，在被林父、林母发现后，两人就分手，但今天告别式现场，外界仍关注陈星是否会到场致意。

今早不到11时，殡仪馆已涌入许多媒体守候，告别式场外也有数十位应为林奕含朋友的年轻男女到场，但是丧家极为低调，不像一般告别式那样会场大门都敞开，而是将门关起。不过，仍可发现投影幕上，播放着林奕含生前穿着和服等生活照。

据了解，林奕含的亲属不希望在媒体上曝光，因此不仅告别式后将直接从会场后方离去，把遗体送到火化场，到场致意的友人也都从后门进出，或是只将大门打开一丝门缝依序进场，尽量不让会场画面曝光。

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