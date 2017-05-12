太平岛基础设备趋完善 军友社首度登岛劳军

（联合早报网讯）位于南中国海的太平岛近年在台方积极建设下，基础设施日趋完善，还将拥有4G网络基地台。端午节将至，台湾“中华民国军人之友社”昨天（11日）天在海巡署署长李仲威、陆军副参谋总长陈宝余等人的陪同下，登上太平岛慰劳岛上官兵，并致赠加菜金与礼品。

据中时电子报报道，太平岛驻岛单位目前有负责南中国海海域执法的第五海巡队南沙海巡分队，负责机场跑道维护、航行管制的空军太平分队，负责南沙地区气象资料观测、搜集的海军南沙气象台，岛上的南沙医院配有高雄国军医院支援的医官1员、牙医官1员、外科主治医师1员、麻醉护理师3员。

报道称，台湾在太平岛上建设日趋完善，2014年完成包含着行灯光系统在内的4项机场改善工程，隔年码头整建工程完工并启用，提供船舰泊靠及运补作业，而岛上官兵期待已久的4G网络基地台也即将在下个月完工，太平岛将不再成为“孤岛”。

军友社理事长李栋梁指出，能够看到驻守在太平岛的官兵，心中是既开心又不舍，开心的是在他就任军人之友社理事长即将满3年之际，终于踏上太平岛；不舍的是这里有辛苦的一群人，长年在距离台湾本岛那么遥远的地方守护国土。

李栋梁说，未来他会持续整合各界的资源，将各界源源不绝的支持力量带给岛上官兵，表达对官兵的崇高敬意与谢忱。

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