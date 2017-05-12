美将参加北京“一带一路”高峰论坛

（联合早报网讯）美国将派代表团参加本周末在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。

中美双方今天公布中美经济合作百日计划的早期收获，两国发表的新闻稿表示，美方认识到中国“一带一路”倡议的重要性，将派代表参加本月14日和15在北京举行的高峰论坛。

前任美国总统奥巴马一直对中国倡导的一带一路倡议持怀疑态度，认为这是中国要重塑国际经济规则的举措。不过，美国总统特朗普上台后，对一带一路则持较开放态度。

中国财政部副部长朱光耀今天中午在记者会上说，美国愿意参加一带一路峰会，证明中美在国际合作议题上的认识是一致的，但两国在具体问题上，还需深化沟通、强化互信。

针对《联合早报》提问，中方是否视之为中国在外交上的一次胜利，朱光耀表示，中美经济合作是互利共赢的，“没有哪一方的胜利”。

中美今天公布的百日计划早期成果中也提到，双方就农产品贸易、金融服务、投资和能源等领域问题达成了共识。

两国也将着手讨论中美经济合作一年计划，以进一步强化促进中美经济交流与合作的行动。

另一方面，特朗普此前表示，如果中国在朝核问题上给予美国更大的配合，将有助两国在贸易问题上的谈判。

对此朱光耀表示，两国经济问题非常复杂，涵盖的领域非常广阔，双方经济团队“没有一分钟分心”，磋商过程中也“不存在政治化的倾向”。（联合早报北京特派员林子恒报道）

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