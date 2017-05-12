台北世界大学生运动会 中国大陆退团

（联合早报网讯）2017台北世大运昨天举办团体赛事抽签，中国大陆代表队全数不参赛，台湾大专体育总会秘书长曾庆裕表示，“就我上任以来经历过好几次世大运，没碰过这样的事。”

据台湾联合报报道，国际总会执行委员陈太正则表示，根据他的了解，对岸做出的不参赛决定与政治立场无关。他透露：“不参赛是因为大陆全国运动会，全运会对他们教练选手都太重要，跟地方都有签约。”

但过去世大运与大陆全运会时间都差不多在八月左右，这是第一次大陆不给“地主”面子。台北世大运执行长苏丽琼表示，台方在这一、两天才得知对岸退出，“对方用的理由就是全运会。”

昨天抽签现场大陆代表有人出席，但抽签分组前就离席，外界才得知他们退出。且团体赛只要一决定分组后，就不可能变动参赛名单，大陆不参加已成既定事实。相关人士表示，据了解过去大陆也曾派单一队伍直接参加世大运，全运会很明显无法成为合理藉口。

曾庆裕表示，各队报名窗口是世大运筹委会，因此中国大陆决定不参赛的原因，台大专体总没有太多涉略。他说：“我们不能怎么样，对岸要参加当然是最好罗，不参加也只能这样。”

曾庆裕说，大专体总只能做好自己的事情，对方不参赛也无法强制。至于对方这个决定是否有涉及政治立场？因大专体总负责的是国内选手集训，并不清楚对方如何决策，但这是第一次遇到这种情况。

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