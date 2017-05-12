美国总统特别助理波廷杰率团赴华参加“一带一路”峰会

（联合早报网讯）中美经济合作百日计划取得早期收获，美国决定派代表团参加在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。中美也就美国牛肉、电子支付服务、液化天然气等能更顺利出口中国达成共识。

针对有舆论提出，北京在贸易上让步以换取美国出席一带一路峰会，中国财政部副部长朱光耀12日在记者会上强调，百日计划不是一方对另一方提出让利的清单或政策诉求，美国决定派代表出席一带一路峰会，是美方提出来的，中方对此表示欢迎。

中美双方12日公布百日计划的早期收获。双方表示，中美元首会晤约一个月之际，两国就农产品贸易、金融服务、投资和能源等领域问题达成了共识。

美国宣布，认识到中国一带一路倡议的重要性，将派代表参加明后两天在北京举行的高峰论坛。

中国外交部发言人耿爽在下午的记者会上说，美国总统特别助理、白宫国安会亚洲事务高级主任波廷杰（Matthew Pottinger）将率团出席论坛相关活动。据美媒报道，美国商务部官员也将一同与会。

针对本报提问，中国在峰会前夕争取到美国代表团出席，是否能被视为一次外交胜利，朱光耀说，一带一路是合作、共赢，“没有哪一个方面单方胜利的结果”。

根据百日计划早期成果，中方也将在今年7月16日百日计划到期前，允许进口美国牛肉。中国在2003年美国出现疯牛症病例后下令禁止进口美牛，北京在去年9月有条件解禁，但也很少采购美牛。

中国也同意，允许美国全资电子支付服务供应商申请许可证，实现全面和及时的市场准入；以及允许在华外资全资金融服务公司提供信用评级服务。

美国则承诺，尽快实现中国自产熟制禽肉出口美国。

双方也同意，接下来将着手讨论中美经济合作一年计划，并期待在今年夏季在美举行首次中美全面经济对话。

中国商务部副部长俞建华今天表示，上述早期收获“改变了外界对中美可能打贸易战的预期”。他说：“中美关系稳定了、和谐了，不仅对中美两国有利，也必将给复苏中的世界经济注入正能量。”

中国国际经济交流中心信息部部长王军接受《联合早报》访问时说，中国扩大美国农产品和能源产品的进口，凸显了北京为平衡中美贸易关系释放了善意，也证明中美可以通过谈判协商解决贸易问题。

但他也指出，在解决了“低垂的果实”后，双方还要就知识产权和如何扩大美国高技术产品对华出口等更棘手问题进行谈判。

朱光耀回答本报提问时则说，两国团队接下来将就中美省州合作，以及过剩产能问题进行讨论。

他坦言，中美经济关系快速发展的过程中，会不断出现新问题和矛盾，但双方应通过深化沟通、加强协调、增进互信加以解决，共同把中美经济合作的蛋糕做大。（北京特派员林子恒报道）

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