香港林郑和解有成 组班遇阻

（联合早报网讯） 候任香港特首林郑月娥今晚（12日）先后出席新民党和公民党的党庆酒会，显示其“大和解”方向取得初步成功；然而，她须最迟本月底把名单上呈北京的组班问题，盛传遇上困难。

跟去年相同，公民党今年党庆仍不邀请特首梁振英参加；梁振英也一如以往，要求所有问责官员不出席。但林郑坚持出席，反映公民党与林郑关系有转机。

本周以来，林郑已陆续与多个泛民党团会面。其中，公民党法律界议员郭荣铿以专业议政身分与她会面后，大赞林郑有诚意修补行政立法关系及社会撕裂。

过去数年，非建制派与港府“硬碰硬”，现在连取态较强硬的公民党对林郑也保持客气态度，可见政坛氛围确实有些改变，但林郑与非建制派的蜜月期能维持多久，就要视乎各政党有多大决心调整路线。

另一方面，候任特首办主任陈国基在陪同林郑出席新民党党庆时称，组班顺利, 新班子中有副局长升任局长，也有公务员加入问责团队。他也强调，公务员没出现“逃亡潮”。

不过，据悉林郑本来已差不多选定的三司13局首长人选，最近又出现变化，被视为政务司长大热的现任特首办主任邱腾华，已决定“七一”后离开港府；而律政司长人选也是多番被拒。

香港政坛传出，林郑曾要求北京让她在组班问题上有更大空间，但获覆中央对班子人选不仅有实质任命权，也有话语权，尤其重视三司、保安局及各纪律部队首长，至于其他局长则容许“自决”。

另一方面，商经局长苏锦梁在电台节目上称，本届任期完结后，将与太太去一个较长时间旅行，暗示不准备留任，但不评论其副手梁敬国是否将接任。

据悉，在港府13个政策局中，至少10名局长已敲定，包括杨润雄及李家超分别由副局长升任教育局长、保安局长，民主党罗致光在退党后出任劳福局长。民政局、环境局、公务员事务局、创科局则没变动。

另外，食卫局、商经局及财库局，也有很大可能将分别由副局长陈肇始、梁敬国、及刘怡翔升任“挂帅”。

至于“三司”，政务司长曾传出多名人选，但以张建宗留任机会最大。而财政司长和律政司长均是“求人不遂”，前者林郑虽曾心仪多位财金界强人，但财政司长的潜在人选不愿放弃高薪从政；律政司长的人选则纷纷对“热厨房”避之不及。（《联合早报》香港特派员易锐民报道）

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