“70后”诸葛宇杰出任上海市委常委成全国最年轻省级常委

（联合早报网讯）中共上海市第十一次代表大会今天（12日）闭幕，韩正再次当选为市委书记，应勇和尹弘续任副书记。

上海新一届11名市委常委中出现三张新面孔，分别是主管外事的副市长陈寅、“70后”市委秘书长诸葛宇杰和普陀区委书记施小琳，体现上海启用年轻和女性干部增强领导班子多元性的思路，也预示上海市政府领导班子的排名可能出现变动。

按照中国的人事组织结构，上海市直辖市，上海市委常委的级别相等于副省长或中央副部长。

新一届市委常委傍晚在中共上海市第十一届市委一次全会后，于上海世博中心亮相中外媒体。

除了上述六人，董云虎（宣传部长）、廖国勋（纪委书记）、吴靖平（组织部长）、周波（上海市常务副市长）和翁祖亮（浦东新区区委书记）这五名市委常委获连任。

46岁的诸葛宇杰是最年轻的市委常委，今年3月下旬接棒在2月份晋升为市委副书记的尹弘，担任市委秘书长。

诸葛宇杰简历显示，他是高级经济师，也是教授级高级工程师。他的仕途从上海港务工程公司的一名职员开始，短短七年后已任总经理、党委书记，之后历任上海洋山同盛港口建设有限公司总经理，同盛投资（集团）副总裁，普陀区常委、副区长，上海国际港务（集团）党委副书记兼总裁。

2013年4月起，他到杨浦区任代区长、区长和区委书记，去年7月出任上海市委副秘书长、办公厅主任。

48岁的施小琳曾先后在闸北区、南汇区和虹口区任职，2013年3月起任上海市民政局党组书记、局长，市社团管理局党组书记，2015年4月起转任普陀区委书记。

韩正在市委常委媒体见面会上指出，接力棒交到新一届市委常委手中，“是党中央对我们的充分信任和殷切期望，是时代赋予我们的神圣职责，也是全市人民交给我们的一副沉甸甸的担子”，深感“责任重大、使命光荣”。

他说，刚闭幕的党代会确立了上海未来五年发展目标和任务，上海将在思想上、政治上、行动上始终和以习近平为核心的党中央保持高度一致，自觉维护党中央统一领导，坚决把习近平为核心的党中央的决策部署、方针政策，不折不扣落到实处，抓好党建，提高领导水平和执政能力。

韩正还重申，上海将以自贸区改革为突破口，以科创中心建设为重要载体，努力实现经济更高质量、效率、公平和可持续的发展。

今年63岁的韩正自2012年11月起出任上海书记兼中共中央政治局委员，到今年下半年的中共十九大中，占有年龄优势的韩正本身也有可能更上层楼，进入政治局常委会。

在党代会上，到会的809名党代表和特邀代表，还选举出上海市出席中共十九大代表。（《联合早报》上海特派员顾功垒报道）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅