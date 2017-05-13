重庆机场再遭无人机干扰 240多航班起降受影响

（联合早报网讯）昨日（12日）晚间，重庆江北机场再次发生无人机扰航事件。据重庆机场方面消息，12日晚间，重庆机场两次受到无人机干扰，航班起降于23时37分开始恢复，共造成40余个航班备降，60余个航班取消，140余个航班延误，上万旅客出行受影响。

据华龙网报道，12日19时20分至21时37分，重庆机场受到了无人机干扰，造成多个航班备降或返航，航班于21时37分恢复正常。

约34分钟后，重庆机场于22时11分再次出现无人机干扰，航班起降再次受到影响。23时37分，重庆机场开始恢复起降。

今年以来，中国已有多家机场多次发生无人机等飞行物入侵机场净空保护区、妨碍航班运行安全的事件，无人机“黑飞”问题愈演愈烈。无人机无序飞行极易干扰军民飞行器正常运行，甚至可能酿成飞行事故。

按照《中华人民共和国飞行基本规则》规定，所有飞行必须预先提出申请，经批准后方可实施。

从事无人机飞行和业务有3个硬性条件：须考取民用无人驾驶航空器系统驾驶员的训练和合格证，须向军航申请飞行区域，申请民航飞行计划，三者缺一不可，欠缺其一就属黑飞。

另外，《民用机场管理条例》规定，在机场净空保护区域内，禁止放飞影响飞行安全的鸟类，禁止升放无人驾驶的自由气球、系留气球等其他升空物体等，违反规定情节严重的，将处2万元以上10万元以下罚款，造成严重后果需承担刑事责任。

5月10日，重庆市公安局发布了加强民用无人驾驶航空器飞行管理的通告，通告要求，重庆行政区域内使用民用无人驾驶航空器进行飞行活动的，必须遵守相关法律、法规和规章；同时也对民用无人驾驶航空器严禁飞行区域等进行了明确。

重庆机场提醒：广大市民应自觉遵守相关法规，严禁在机场净空保护区范围内放飞无人机、鸟类、风筝等影响飞行安全的物体。

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