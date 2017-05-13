陆将开放美牛 台：无新的开放决议

（联合早报网讯）中国大陆与美国达成共识，最迟将于7月16日开放美国牛肉进口。台湾经济部次长王美花12日表示，此次陆方虽同意开放美牛进口，但仍未开放含莱克多巴胺的肉品，台湾目前开放程度比较高。对于美方可能持续对台湾开放进口美猪、美牛施压，王美花表示，经济部会做审慎讨论，目前没有任何新的决议。

中央广播电台报道，大陆12日公布中美经济合作百日计划早期收获清单，双方一致同意，大陆将于7月16日前允许进口美国牛肉。对此，台湾经济部次长王美花接受媒体访问表示，大陆虽允许美牛进口，但含有莱克多巴胺的肉品仍没有解禁，看起来比较像是解除先前针对美国狂牛症所下的禁令。

王美花也指出，台湾目前对美牛的开放程度比大陆高，但此次陆方同意开放美牛，也显示美、中贸易百日计划已有进展。

至于未来美方是否会对台湾加强开放美猪、美牛压力，王美花回应，双方在台美贸易暨投资架构协定（TIFA）下做商业谈判时，美方必定会提出，并且会关切部分牛杂以及美国猪肉进口。

不过经济部的原则仍是会以民众食安、健康为优先考量，而且开放美猪进口，也可能对台湾猪农产生影响，需要做多方面评估。经济部对于开放与否，会做审慎讨论，目前没有任何新的决议。

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