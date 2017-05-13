中国民航局要求加强无人机整治

（联合早报网讯）中国民航局12日召开无人驾驶航空器专项整治工作部署电视电话会，下发针对性的措施要求。各地区管理局、监管局、机场也在制定完善防止无人机干扰运行的程序，联系地方政府建立联防联控机制。

据民航局网站消息，无人驾驶航空器（以下简称“无人机”）是近年来快速发展的新兴产业，在技术和市场的共同推动下，无人机的数量和规模呈爆发式增长，在经济社会各领域的应用日趋广泛，但频频发生的无人机违规飞行不仅影响了民航正常运行，更威胁着国家安全和社会安全。

近来，民航局机关各部门持续开展无人机管理工作，先后制定下发《民用无人机驾驶员管理规定》《轻小无人机运行规定（试行）》《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》等规定规范，同时开展无人机驾驶员培训机构和人员管理。民航局相关部门还下发了针对性的措施要求。各地区管理局、监管局、机场也在制定完善防止无人机干扰运行的程序，联系地方政府建立联防联控机制，各项工作正在积极推进，全面铺开。

为进一步加强无人驾驶航空器管理，维护民航飞行安全和秩序，民航局副局长王志清提出五点要求：充分认清无人机管理的复杂严峻形势；立即启动做好专项整治工作；做好无人机干扰运行的防治和处置；加快建立军地联合监管机制；抓好重大活动安全保障工作。

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