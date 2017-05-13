海南90岁“慰安妇”受害者离世

（联合早报网讯）中国海南一名90岁的“慰安妇”受害者本月11日离世，她生前曾赴日本诉讼但以败诉收场。

南海网 报道，11日凌晨4时许，陵水黎族自治县本号敬老院宿舍，海南“慰安妇”事件受害者、赴日状告日本政府原告之一的陈亚扁老人，含恨离世，享年90岁。

陈亚扁阿婆将按照当地习俗，在今天（13日）下午出殡。

陈亚扁，出生于1927年12月，陵水鸟牙峒人。

1942年春天，未满15岁的陈亚扁与其他女子被日本兵抓去充当性奴隶，在日军不同地方的慰安所中遭受折磨近四年之久。直到1945年8月15日日军投降，她才得以逃离魔窟与亲人团聚。

解放后，陈亚扁与当地人结婚。然而噩梦并没有结束。曾经的非人遭遇导致其子宫变形，接连八次怀孕均未成功。丈夫陪她四处求医，第九次终于产下一名女婴。可随着丈夫1976年病逝，又只剩她与女儿相依为命。

2001年7月，陈亚扁、黄有良、林亚金等八名海南“慰安妇”事件受害幸存者，一起赴日起诉，要求日本政府谢罪并恢复她们的名誉。

然而，案件经过长达十年的诉讼，幸存者们在反复上诉与被驳回之间挣扎，最终均以败诉告终。日方法院虽认定了当年的侵害事实，但以“个人无权利起诉国家”为由，判决原告败诉并驳回其上诉。

“官司输了，我不甘心。只要我没死，我就要继续讨回公道！”彼时，患有肺炎的陈亚扁老人说话时敲着脑袋，捂着胸口不停搓揉，闭着眼睛唤着：痛啊！

如今，曾经赴日参与诉讼日本政府的八位老人中，仅剩下陵水的黄有良老人健在。

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