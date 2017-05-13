美国两艘派里舰返抵台湾左营港

（联合早报网讯）台湾向美国採购两艘二手派里级巡防舰，并命名为PFG-1112逢甲、PFG-1115铭传舰，今天（13日）上午已返抵高雄左营军港，并纳入海军舰队指挥部所属位于澎湖的146舰队，负责台湾海峡的侦巡任务。

自由时报报道，为了欢迎两艘军舰返台，海军特别邀请家属前往迎接，但并没开放媒体採访，记者只能在高处迎接两艘军舰抵达左营军港。PFG-1112逢甲率先开进军港，PFG-1115铭传舰紧跟在后。

派里级巡防舰（Oliver Hazard Perry class frigate）是美国海军在1980年代所生产的飞弹巡防舰，舰上配备标准一型防空飞弹，具备海上区域防空能力，另外舰上可搭载了两架反潜直升机与拖曳阵列声纳，因此也担负海上的反潜作战，除可独立作战外，也可负责船团、舰队的防卫战力。

美国生产该型舰的总数高达51艘，台湾的成功级军舰，就是美国授权并由台船所兴建的派里级军舰，因此对台湾海军而言，这两艘派里级军舰的操作与维修并不陌生。

美国前总统奥巴马在2014年底签署法案，同意授权出售台湾四艘二手派里级巡防舰，台湾海军选择採购其中才刚除役的“泰勒号”和“盖瑞号”两艘军舰，舰龄大约30年。

今年3月9日，台湾海军司令黄曙光与驻美代表高硕泰赴美国南卡罗来纳州查尔斯顿，与美方高层共同举行移舰仪式，并由黄曙光将二艘军舰命名为“铭传”和“逢甲”，以纪念刘铭传和丘逢甲对台湾的贡献。

海军官员指出，这二艘派里级军舰配备美军现役的SQR-19型拖曳式声纳，是美国海军现役装备，声阵长800英尺，拖缆长5600英尺，拖曳深度可达1200英尺，在大洋中探测距离可超过120公里以上，不但能有效侦测潜舰的行踪，且其具备活动目标分析能力，能对目标加以标定并识别类型，可有效侦测中国解放军潜舰在台湾海峡的行踪，而此型SQR-19拖曳声纳，也是台湾海军等了20年才终于获得的先进侦搜系统，能够强化海军反潜能量。

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