30余家美资企业布局重庆两江新区

（联合早报网讯）正打造中国内陆先进制造业基地的重庆两江新区，制造业产能在“十三五”期间将超过1万亿元人民币，并吸引逾30家美资企业布局。

中新社报道，重庆连续13个季度超过10%的经济增长，引起全球投资者的关注。两江新区作为重庆发展的“领头羊”，正迅速国际化，2016年有21个国家和地区的外商到当地投资，实际利用外资逾32亿美元。

其中，美资企业对两江新区“青睐有加”。两江新区管委会相关负责人12日向中新社透露，目前在两江新区直管区投资的美资企业主要集中在汽车、电子信息、生物医药、商业资讯、高端制造等领域。

美国康宁在重庆设立的8.5代液晶玻璃基板工厂已于2017年2月投产。作为液晶面板产业链的核心部分，玻璃基板处于产业链上游。康宁显示科技全球业务集团副总经理张铮曾表示，重庆被誉为“笔记本之都”。在重庆投资新工厂能够帮助康宁更好地服务中国的客户。

这仅是美国企业看好中国西部，在两江新区投资兴业的一个缩影。

电子信息产业是重庆的支柱产业，早已吸引惠普等美国企业投身其中。重庆万国半导体12英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地2016年在两江新区开工，总投资达10亿美元。项目由美国万国半导体股份有限公司（AOS）与重庆渝富集团、两江新区战略性新兴产业股权投资基金合资经营。

目前，重庆已构建起覆盖全产业链的电子信息产业集群，加上汽车、轨道交通等产业规模不断扩张，为芯片产业提供了发展基础和市场。AOS的产品既可销往国内外，又可广泛应用于重庆本地优势企业。

另一张吸引美资企业的“王牌”是汽车。美国福特汽车早在2001年就与长安汽车成立长安福特汽车公司，扎根重庆。自2010年两江新区挂牌成立，福特在重庆的投资持续加码。长安福特重庆第二整车厂、第三整车厂先后在两江新区投产。2017年，福特宣布旗下林肯品牌一款全新SUV车型将同长安汽车于重庆生产制造。两江新区已成为福特在全球的重要生产基地。

目前，重庆有262家世界500强企业，其中两江新区超过一半。2017年4月，重庆自贸试验区挂牌。两江新区是自贸试验区核心区，同时叠加了中新（重庆）战略性互联互通示范项目核心区的优势，开放程度正进一步加深。两江新区拟突破创新、市场监管、数据交换共享等48个项目，进一步打造便利的投资环境。

两江新区认为，借助直达欧洲的渝新欧国际铁路联运大通道、长江黄金水道、孟中印缅经济走廊，当地可成为辐射欧洲、亚洲的贸易中心和物流分拨中心，市场前景十分广阔。

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