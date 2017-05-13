中国著名配音演员张玉昆辞世享年91岁

（联合早报网讯）中国长影集团今天（13日）发布消息称，新中国电影配音事业的开拓者和奠基者之一、著名译制电影配音演员、长影老艺术家张玉昆12日晚11时因病在长春去世，享年91岁。

中新社报道，张玉昆1925年12月1日出生于山东省郓城县，曾用名康廉。1948年随东北军政大学宣传队加入东北电影制片厂（长春电影制片厂前身），参加成荫导演的新中国第二部长故事片《回到自己队伍来》的拍摄。

长影集团称，张玉昆是为新中国第一部译制片《普通一兵》中的主人公马特洛索夫和斯大林双角配音的演员，是新中国电影配音事业的开拓者和奠基者之一。他从《普通一兵》开始，参加了千余部外国影视片和国产影视片的配音工作。

在上世纪五六十年代，他带有“东北腔”的声音为广大观众所熟悉，成为相闻不相识的幕后“电影明星”。对于很多老影迷而言，张玉昆就是《列宁的故事》《风从东方来》中的列宁、《保卫察里津》《第三次打击》的斯大林、《静静的顿河》的葛利高里、《冰山上的来客》的尼牙孜大叔、《元帅与士兵》的贺龙。

长影集团介绍，离休后的张玉昆依然关注着中国电影事业的发展，还相继参加了《罗马假日》《两个人的车站》《莉莉玛莲》《电视风云》等影片的译制。

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