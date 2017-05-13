台木匠手作人气布丁 遭查获使用过期原料

（联合早报网讯）台湾网购人气甜点店家“木匠手作”惊传使用过期原料。

据台湾苹果日报报道，台湾食品药物管理署会同桃园市卫生局执行网购人气食品制造业者稽查，昨晚查获木匠手作的“荷包蛋布丁”和“卤肉饭布丁”（保存期限四天）两产品，其原料使用过期的香草香料。

食药署代理副主任魏任廷说，昨晚至“三汫鹿儿岛食品有限公司（木匠手作）”稽查，现场查获业者使用过期的香草香料，有效日期到今年3月23日；另在库存也发现未开封的“德麦芒果酱”等九项逾期原料，但未用于生产制造。针对过期原料、食品添加物及半成品、产品，现场共封存62.83公斤。

魏任廷表示，木匠手作目前有两家实体门市，分别位于桃园旗舰店跟台北信义ATT 4 FUN，其余都是网路销售通路。昨晚完成稽查后，后续责成桃园市卫生局，依违反《食品安全卫生管理法》规定，开罚6万到2亿元新台币不等。

对此，木匠手作胡姓业者回应，原料是向固定厂商进货，正常保存期限是两年，不料去年12月进的一批货保存期限仅四个月，疏于注意误用造成困扰，对消费者非常抱歉。

胡姓业者说，“荷包蛋布丁”与“卤肉饭布丁”每天销量共约600个，现已全部暂停出货，并配合卫生局作法，也受理民众退费，估计本次损失上百万元，未来用料会更谨慎。

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