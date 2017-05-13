好莱坞“超级英雄之父”将创造中国英雄形象

（联合早报网讯）随着中国综合型文化产业集团承兴国际日前宣布收购斯坦·李（Stan Lee）创立的POW！娱乐公司，这位美国漫画界元老开始书写其职业生涯的新篇。斯坦·李11日在接受新华社记者专访时表示，“我们将创造中国英雄形象”。

蜘蛛侠、绿巨人、雷神、Ｘ战警、钢铁侠……这些人们耳熟能详的好莱坞超级英雄都诞生在斯坦·李笔下，也为漫威影业取得标志性地位。

94岁高龄的斯坦·李在漫威公司工作了60多年，创造了八成的漫威知名角色，被誉为漫威的灵魂人物。他至今仍兼任漫威影业的荣誉主席和漫威漫画编辑委员会成员。

POW！娱乐是专门开发与授权超级英雄创意的公司，其版权库中拥有270个正在开发的项目和超过1000个角色。在被承兴国际集团收购后，斯坦·李将继续担任公司创意总监一职。

他在谈及与中国公司的合作时说，中国伙伴提供了资金和建议。“现在我们将有能力制作更多的电影，将有更多的资金来完善我们的项目，能够获得比以往更多的成就。我们合作的前景极其振奋人心。”

“我们将更多地关注中国市场和亚洲市场，增加有关中国的故事和创意，事实上我们已经开始塑造中国的超级英雄形象——一名男英雄和一名女英雄。他们有着完美的形象，一旦创作完成，他们将会成为我们与中国伙伴合作计划的一部分。”

他认为，蜘蛛侠虽然不是中国面孔，但在中国和全世界都大受欢迎。可见一个超级英雄形象能否成功，不在于他的面孔，而在于人物个性的塑造。“我们以后必然会加入更多中国元素，我们创造的中国超级英雄形象一定会广受欢迎。”

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