分析：西方的参与提升“一带一路”的国际认受性

（联合早报网讯）中国主导的“一带一路”国际合作高峰论坛明天在北京召开，将会有29个国家的领导人出席。美英德法日韩等主要发达国家的领导人虽未亲往捧场，但还是派出了高级别代表出席论坛。

分析认为，西方国家对“一带一路”倡议仍有疑虑，但同时也不愿错过这趟车，它们的参与将大大提升中国该倡议的国际认受性，“一带一路”可成为21世纪布雷顿森林体系（Bretton Woods System）的一部分。

29国的元首和领导人、130多个国家代表和70多个国际组织代表明、后两天将出席“一带一路”论坛，商定下阶段双多边重点合作领域，细化具体行动方案，并梳理对接重点领域的项目，“将把美好的愿景转化为行动， 把宏大蓝图转化为清晰的路线图”。

尽管中国不断强调“一带一路”倡议的开放性和包容性，但以美国为首的世界主要发达国家仍持保留态度，担心这是中国改变国际秩序、争取霸权的工具。

不过，美日韩过去一周相继宣布将参加论坛：美国总统特别助理、白宫国安会亚洲事务高级主任波廷杰，韩国国会议员、前国会副议长朴炳锡，以及日本自民党干事长二阶俊博将分别率团出席。

此外，英国财长哈蒙德，德国经济和能源部长齐普里斯，法国前总理、参议院外交、防务和武装力量委员会主席拉法兰，欧盟委员会副主席卡泰宁，以及加拿大国际贸易部长驻议会秘书帕米拉·戈德史密斯-琼斯也都将与会。

分析指出，这些国家意识到，随着越来越多国家参与“一带一路”，如果不赶上这条大船，可能就会失去改造全球经济和金融体系的话语权。

研究“一带一路”课题的中国人民大学国际关系教授王义桅接受《联合早报》访问时说：“美国一开始也看不上亚洲基础设施投资银行（简称亚投行），说中国另起炉灶、挑战美国主导的秩序。后来美国的盟友纷纷加入了，把美国落在后面。所以他们吸取了教训，这次来参加‘一带一路’峰会，也是想影响‘一带一路’规则的制定和未来的走向。”

清华—卡内基全球政策中心主任韩磊（Paul Haenle）也说：“华盛顿以战略眼光看待‘一带一路’倡议虽无可厚非，但它也不应该持敌意的态度。美国应该在中美利益重叠的领域，争取同中国在‘一带一路’倡议下进行合作。”

有分析说，随着主要发达国家的参与，“一带一路”争取到了难得的国际认受性。而在西方社会逆全球化思潮抬头的背景下，这也将巩固中国的全球领导地位。

《人民日报海外版》微信公众号“侠客岛”就发表评论说，“一带一路”峰会的多边参与，“显然已经从中国倡议变成世界共识”。

王义桅则说，国际社会需要美国以外的国家提供更多公共产品，这么多国家积极参加此次论坛，显示各国都认可中国的号召力和影响力。

美国卡内基国际和平研究院副院长包道格（Douglas H. Paal）表示，希望“一带一路”倡议在下阶段能同世界银行和亚洲开发银行的标准形成对接，提高效率。他认为，“一带一路”和亚投行应该成为21世纪布雷顿森林体系的一部分。

布雷顿森林体系是在二战后形成、以美国为主导的国际金融体系，目前主要以国际货币基金组织（IMF）、世界银行等机构为代表。

中国社科院世界经济与政治研究所国际政治经济学研究室副研究员冯维江告诉本报，中国确实希望引导国际社会共同塑造更公正合理的国际新秩序，而此次峰会也体现了中国在这方面的努力。

不过他提醒，如果新的布雷顿森林体系意味着要成立制度化水平很高的机制，那么此次论坛或许还未能达到这个目标。

（北京特派员林子恒 报道）

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