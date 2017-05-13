印度因领土主权问题缺席“一带一路”论坛

（联合早报网讯）明后两天，世界主要国家和国际组织代表都聚集在北京，参加“一带一路”国际合作高峰论坛，唯独一个大国将缺席这场盛大“派对”：印度。

据路透社报道，印度政府还未决定是否派政府代表团参加论坛，但两名匿名印度官员说，该国驻华使馆人员将代表莫迪政府与会。

中国外交部新闻发言人耿爽则在昨天的例行记者会上说，印度学者将参与论坛期间的有关活动。

卡内基印度中心主任拉贾莫汉（C. Raja Mohan）解释，印度因领土主权问题而决定缺席论坛。他指出，新德里对于中国—巴基斯坦经济走廊穿过巴基斯坦控制的克什米尔表示强烈反对，印度也对中巴日益增强的战略伙伴关系感到不满。

印度与巴基斯坦在克什米尔地区存在领土争端。印度认为，中巴经济走廊的取名不妥，因为它间接承认了该争议地区属于巴基斯坦领土。

中国驻印度大使罗照辉上周在新德里联合服务研究所演讲时提到，中国“可以考虑重新命名中巴经济走廊这个名称”，来消除印度对中国“一带一路”倡议的疑虑。

不过，印度的顾虑并不止于此。有分析说，印度也担心“一带一路”倡议可能有助中国将影响力扩展到印度在南亚的传统势力空间。

不过，也有专家和印度官员呼吁政府，不要错过“一带一路”倡议所可能带来的机遇和好处。

四川大学南亚研究所常务副所长李涛在《环球时报》发表评论说，新时期的中印关系应跳出传统地缘政治窠臼，南亚各国已经开展同中国的合作，印度继续选择置身事外有悖其长远利益。

李涛也说，“一带一路”不仅能为印度提供经济发展急需的资金，还能帮助推动印度和南亚地区的基础设施建设，促进教育等人文交流，从而加强中印的相互了解、增信释疑，减少地缘政治对抗。

（北京特派员林子恒 报道）

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