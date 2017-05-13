美不满朝鲜与会 中国：欢迎所有国家

（联合早报网讯）针对美国警告朝鲜受邀出席“一带一路”国际合作高峰论坛可能会影响其他国家的参与，中国外交部今天说，中国欢迎所有国家参加该论坛。

路透社援引两名知情人士称，美国驻北京大使馆已向中国外交部递交了一份外交照会，指出正当国际社会向朝鲜施压、要求其放弃发展核武之际，中国邀请朝鲜参与高峰论坛，是发出了错误的信息。

朝鲜与会所引发的争执，可能会给中国这项今年最大的外事活动投下阴影。

对此，中国外交部今天发出一份简短的声明给路透社，表示美国方面“不了解情况”，又指“‘一带一路’倡仪是开放与包容的。我们欢迎所有国家的代表团来参加‘一带一路’国际合作高峰论坛。”

中国外交部是在周二（9日）宣布，朝鲜将派出代表团参加该论坛，但没有提供其他详情。

中国并未透露朝鲜代表团的领头人是谁，但韩国联合通讯社称，代表团将由朝鲜对外经济部长金英才率领。

中国外交部昨天也宣布，美国总统特别助理、白宫国安会亚洲事务高级主任波廷杰（Matthew Pottinger）将率领美国代表团出席论坛。

CNBC网站称，出席论坛期间，朝鲜可能会要求中国缓解经济制裁，而中国则可能以停止挑衅行为为条件与朝鲜谈判。

美国国务院发言人暨远东事务负责人里奇艾伦（Anna Richey-Allen）表示，美国期待中国能推动朝鲜重返无核化的“严肃会谈”，包括采取步骤，表明朝鲜金正恩政权在采取“鲁莽与非法的行动”后，将面对的政治、经济与外交影响。

知情人士称，美国不认为让朝鲜在“一带一路”高峰论坛上扮演突出的角色是适宜的，如果出现这样的情况，一些西方国家可能会即时退场，虽然各方尚未对此作出决定，但这已引起高度关注。

知情人士也说，朝鲜主要代表也可能在台上亮相，与其他代表一起拍集体照。

暂时还不知道朝鲜代表团将出席论坛的哪一场会议，今天下午几场会议的议题包括贸易、金融与人际交流，中国并未披露与会者等细节。

中国官方通讯社新华社昨天发表评论指出，对于很大程度上被西方国家所忽视的发展中国家来说，中国的“一带一路”倡仪是一个福音。

评论称，正当一些西方国家逆行倒退、竖立围墙之际，中国则正在想方设法搭建实质和寓意上的桥梁，这些桥梁是中国为世界作出的重要奉献，也是改善全球治理的关键途径。

尽管中国支持联合国制裁朝鲜的决议，但邀请朝鲜参加中国举办的“一带一路”高峰论坛，显示中国不愿像美国那样，完全孤立平壤政权。

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