中国气候谈判代表：愿和各方一道积极应对气候变化

（联合早报网讯）2017年波恩气候谈判会议正在德国城市波恩进行。中国代表团团长、国家发展和改革委员会应对气候变化司副司长陆新明13日在会议现场接受中新社记者采访时表示，中方今后将进一步敦促各缔约方，特别是发达国家，在包括气候变化《巴黎协定》在内的相关条约规定和行动承诺实施方面加大力度，增强互信，为2020年后应对气候变化提供坚实基础。

据中新社报道，本次波恩气候谈判会议于5月8日开幕，将持续至本月18日。对于本次会议的背景，中国外交部条法司应对气候变化工作办公室主任周倩表示，此次会议是气候变化《巴黎协定》实施细则后续谈判的若干次会议中一次重要会议。根据谈判议程安排，各方在2016年底的马拉喀什气候大会为《巴黎协定》实施细则后续谈判制定了时间表和路线图，而此次波恩会议“可以说是真正进入了技术性的实质性谈判阶段”。

陆新明介绍，中国代表团此次主要关注四方面问题，首先便是要向外界表明中国应对气候变化的立场和主张。他引用中国国家主席习近平的话指出，“应对气候变化不是别人要我们做，而是我们自己要做”。在今后，中国将继续采取行动应对气候变化，“百分之百承担自己的义务”。

其次，中国代表团将在关键和重大议题上引领谈判进程，提出中国方案，与各方一道推动《巴黎协定》实施细则谈判顺利进行。

同时，中国代表团一方面希望通过此次会议增进与发展中国家的团结，另一方面亦希望进一步加强与发达国家的沟通交流，做到“加强联系，增信释疑，能够在重要的关键议题上形成共识”。

“资金问题一直是一个非常重要的议题，也是这次谈判的焦点议题。”针对外界关注的1000亿美元气候资金落实问题，陆新明指出，“要应对气候变化，没有钱肯定是不行的，所以资金问题一定要解决，我们中国代表团也和广大发展中国家一道，会积极推动资金问题向前进展。”

“我们希望气候变化大会不应仅仅是谈判，还应包括谈判成果的具体实施和落实。”陆新明强调，谈判只是一个方面，真正要达到应对气候变化的效果，实施更为重要，“我们希望在下一阶段以及今后的谈判进程中，进一步敦促各缔约方，特别是发达国家，能够在实施方面加大力度，增强互信，为2020年后应对气候变化提供坚实基础。”

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