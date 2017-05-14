新华网：“一带一路”高峰论坛五大看点

（联合早报网讯）据新华网报道，14日上午，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京正式拉开帷幕。本次论坛看点颇多，其中，这五大看点更是不容错过。

看点一：此时举办高峰论坛有何深意？ “这是一个关键节点的推进性举动。在这个时间节点召开高峰论坛有承上启下的作用，既总结以往经验，更是为了规划未来，为更深层次合作奠定基础”，中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。

“一带一路”倡议提出3年多来，取得了丰硕的早期收获，目前已得到世界上100多个国家和国际组织的响应和支持，中方已与40多个国家和国际组织就共建“一带一路”签署了合作协议。

“尽管‘一带一路’倡议由中国首倡，但现在已从中国倡议变成了全球共识，并进入全球行动的阶段。”四川大学国际关系学院教授戴永红说。

看点二：与会嘉宾阵容有何讲究？阵容强大的与会嘉宾是本次高峰论坛的一大看点。

“与会嘉宾涵盖了五大洲，有政要、官员、专家学者等各界人士，充分说明了中方倡议得到的积极响应，也体现了本次论坛的开放包容。”阮宗泽说。

据悉，出席论坛活动的除29位国家元首和政府首脑、多位国际组织负责人，还有130多个国家的约1500名各界贵宾。

看点三：未来国际合作将有何新举措？中国将如何通过“一带一路”建设进一步开展国际合作？这是国际社会对本次论坛关注的一个重点。

财政部财政科学研究所研究员文宗瑜认为，各方应充分利用论坛这个平台，规划实施路径，做好项目落地，推动合作共识落地生根。

看点四：中国自身将有何新收获？戴永红表示，秉持共商共建共享原则，中国既是“一带一路”的倡导者，也是受益者。这不仅体现在“一带一路”对中国自身开放发展的促进作用，还体现在中国与各国合作共赢、共享发展所带来的大国形象和地位的提升。

本次高峰论坛期间，中方有望再与近20个国家和20多个国际组织商签合作文件，中方有关部门预计将与沿线国家对口部门共同制定近20项行动计划，涉及基础设施、能源资源、产能合作、贸易投资等多个领域。

看点五：百姓将有何获得感？从中国超市里的法国红酒、波兰苹果，到欧洲商场里琳琅满目的“中国制造”；从跨越欧亚大陆的视频电话，到非洲第一条跨国电气化铁路，“一带一路”建设的成果看得见、摸得着，已经切切实实惠及了沿线国家的普通民众。

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