台湾民调：逾七成反对为WHA接受“一中”的九二共识

（联合早报网讯）世界卫生组织（WHO）日前明确表示不发给台方邀请函，台方表达严正抗议，再度引发台湾应该承认九二共识与否的热议。

据台湾联合报报道，两岸政策协会今天发布“两岸关系及WHA议题民意调查”结果，该民调询问民众，若承认九二共识，代表接受一个中国原则，则有高达7成民众不愿接受；且在中国持续打压台湾外交空间情况下，有71.9%的民众认为不该让步接受九二共识。

报道称，不过，在外交战方面，有88.9%的民众不赞成台湾花很多经费跟中国做金钱外交之战。其中，根据调查，有52%的民众认为九二共识是“两岸同属一个中国”，34.6%认为是“一个中国各自表述”。

根据民调，有71.7%的民众认为台湾不应该为了参与WHA承认一中原则，68.9%的民众赞成台方应举行国际记者会，69.0%的民众赞成卫福部应前往日内瓦表达严正立场，并与美日等国举行双边会谈。

在政府争取参与表现部分，有58.5%的民众认为有积极争取，29.0%认为没有积极争取。其中，有56.2%的民众认为台湾无法参与WHA，中国大陆要负最大责任，29.8%的民众认为台湾政府应负最大责任。

该民调为两岸政策协会委托决策民调中心执行，在今年5月9日、10日进行访问，成功访问1074人，在95%的信心水准下，抽样误差为正负2.99%。调查以台湾地区住宅电话为母体，并采电话号码尾数2马随机方式进行，该调查数据已针对受访者性别、年龄及地区进行样本代表性检定后加权处理。

蔡英文于推特贴文指出，WHA将台湾排斥在外，违背世界卫生组织的成立宗旨，推特并附上总统府英文版的声明。联合报系资料照片／记者陈柏亨摄影

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