法国前总理：“一带一路”倡议凸显共赢发展理念

（联合早报网讯）“一带一路”国际合作高峰论坛今天在北京召开。法国前总理、法国参议院外交、国防和军事委员会主席拉法兰将作为法国新当选总统马克龙的特别代表参加该论坛。他近日在巴黎接受在法中国媒体采访时表示，此次他与其他法国重要人士代表共同出席，既是表示法国对‘一带一路’倡议的大力支持，同时体现法国对中法关系的高度重视。

据国际在线报道，谈及对“一带一路”倡议的见解，拉法兰评价说“这是一项伟大的倡议”，表示由中国国家主席习近平提出的这一倡议具有世界性意义，希望全世界都能够动员起来。

拉法兰说：“我们看到世界正在构建新的构架和组织，我认为‘一带一路’代表着一种新世界的构架。这一新世界需要一些年月去建立，但却十分重要，因为它紧密连接着亚洲和欧洲以及面向非洲。”

拉法兰还认为，“一带一路”是一项关乎和平与发展的倡议。如今，从叙利亚、伊拉克问题到乌克兰局势再到伊朗与沙特的分歧，国际局势复杂多变，他对此表示担忧。在这样危急的形势下，中国提出了“一带一路”倡议等方案与策略，主张多边主义，大力支持联合国及其教科文组织，促进了世界和平。在这项倡议的推动下，更多发展也在开花结果。

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