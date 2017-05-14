习近平：中土要尊重彼此核心关切深化反恐合作

（联合早报网讯）中国国家主席习近平对土耳其总统埃尔多安提出，两国要尊重和照顾彼此核心关切，深化反恐合作。

习近平13日与前来北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛的埃尔多安举行双边会谈。路透社分析，中国对新疆地区维吾尔人在中东地区参加军事活动的情况表示关切。

近年来，有数百名，甚至上千名的维吾尔人通过秘密途径前往东南亚国家后，辗转至与他们有相同宗教与文化的土耳其。北京方面称，其中一些维吾尔人最终加入了伊拉克以及叙利亚的圣战组织。

根据中国外交部网站消息，习近平告诉埃尔多安，发展中土战略合作关系，符合两国和两国人民根本利益。

中国外交部引述习近平说：“为推动双边关系取得更大发展，中土双方要尊重和照顾彼此核心关切，深化安全反恐合作。”

上周，叙利亚驻华大使告诉路透社，目前约5000名维吾尔人在叙利亚参与武装组织。

就在去年，土耳其政府宣称，将继续向逃离宗教压迫的中国维吾尔人敞开大门。中国当局则反驳称，新疆地区并不存在人权组织所指责的压迫维吾尔人宗教自由的情况。

新疆地区暴力事件近年增加，并造成数百人死亡。北京认为责任在于伊斯兰武装分子，包括一个名为“东突厥斯坦伊斯兰运动”（ETIM，简称东伊运）的组织。

但人权组织认为，所谓"东突"的暴力袭击其实只是对当局压制性政策的回应。不少人权组织的专家还怀疑被称为"东伊运"的武装组织是否真的存在。

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