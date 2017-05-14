中石油超八成加油站重新连网 第三方支付陆续恢复

（联合早报网讯）5月13日上午，《每日经济新闻》记者独家报道，中国全国包括北京、上海、重庆、成都等多个城市的部分中国石油旗下加油站在当日凌晨突然出现断网，而因断网一时无法使用支付宝、微信、银联卡等联网支付方式，只能使用现金支付，不过，加油站加油业务可正常运行。

据每日经济新闻报道，5月14日午间，中国石油相关负责人表示，中国石油紧急应对比特币勒索病毒影响。5月12日22:30左右，因全球比特币勒索病毒爆发，该公司所属部分加油站正常运行受到波及。病毒导致加油站加油卡、银行卡、第三方支付等网络支付功能无法使用，加油及销售等基本业务运行正常，加油卡账户资金安全不受影响。

13日1：00，为确保用户数据安全和防止病毒扩散，中国石油紧急中断所有加油站上连网络端口，并会同有关网络安全专家连夜开展处置工作，全面排查风险，制定技术解决方案。13日13:00，根据现场验证过的技术解决方案，开始逐站实施恢复工作。

中国石油方面称，截至14日12：00，中国石油80%以上加油站已经恢复网络连接，受病毒感染的加油站正在陆续恢复加油卡、银行卡、第三方支付功能。14日13：00左右，记者从北京中国石油华威路加油站了解到，该站已经恢复了第三方支付。

近日，全球范围内大面积发生勒索病毒攻击事件，国内部分校园网也受到波及。值得注意的是，加油站外部支付需使用外网，而加油业务在内网运行。有网络安全专家分析称，从理论上，这次攻击只针对windows系统，石油系统及工业互联网不会被波及，除非有专门的针对这一系统的病毒被开发。

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