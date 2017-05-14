金锣两款火腿肠涉嫌外观仿冒被责令下架

（联合早报网讯）中国黑龙江省工商局消息，黑龙江省内部分市县超市所售的金锣集团旗下的“新马克王”精制火腿肠，和“波罗米亚”精制火腿肠被责令下架。

据法制晚报报道，据工商局工作人员透露，金锣火腿肠被当地工商部门责令下架的原因，是因为这两款产品涉嫌包装、装潢仿冒其他知名品牌产品。

据工商局工作人员向记者透露，目前此事工商系统正在进一步调查，调查范围涉及整个黑龙江省。

关于知名商品在包装装潢相似问题，中国国家工商总局早在14年前，就有过明确态度。

2003年3月27日，国家工商行政管理总局在《关于擅自将他人知名商品特有的包装、装潢作相同或者近似使用并取得外观设计专利的行为定性处理问题的答复》的文件中表示，知名商品特有的包装、装潢是《反不正当竞争法》保护的一项重要权利，对其应当按照使用在先的原则予以认定和保护。

中国国家工商总局认为，经营者擅自将他人知名商品特有的包装、装潢作相同或者近似使用，并取得外观设计专利的行为，侵害他人知名商品特有的包装、装潢的在先使用权，造成或者足以造成购买者误认或者混淆的，违反了《反不正当竞争法》的规定，构成不正当竞争行为，应当按照《反不正当竞争法》和国家工商行政管理总局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》予以查处。

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