“中国第一古尸案”最后一名嫌犯落网：曾毁战国女尸

（联合早报网讯）5月14日，中国湖北荆门警方向澎湃新闻通报，曾经震惊世界的中国第一古尸案最后一名逃犯落网，这具迄今中国所发现外形、皮肤、骨骼均保存完整的最早的一具古尸，距今已有2300余年，遭到盗墓贼的扯头发、拖行、丢弃。沙洋警方查明此案有24名涉案犯罪嫌疑人，此前抓获14人，9名同案犯投案自首，有3名主犯被枪决。

据澎湃新闻网报道，湖北省沙洋县纪山镇地处汉江西部，南端与楚国古郢都纪南毗邻，辖区遍布高大的楚庄王墓、妃子墓群等300多座楚墓，无封土堆的平地墓葬更是无法统计。

1994年春节前后，纪山古墓群“郭家岗一号墓”中的文物被盗墓贼洗劫一空，并对一具完整且皮肤仍有弹性的的千年战国女尸进行扯头发、拖行、丢弃等疯狂毁尸的行径，当公安民警将被转移藏匿39天的女尸找到后，国家文物鉴定委员会一行26位考古专家作出鉴定结论：该尸属战国时期保存下来的一具女性尸体，尸长1.62米，距今已有2300余年。该尸虽然在出土过程中历经磨难，多部位受损，但仍奇迹般地没有腐烂，而且肌肤仍有弹性，四肢仍能弯曲，是迄今中国所发现外形、皮肤、骨骼均保存完整的最早的一具古尸，具有极高的学术价值。

除古尸外，公安机关还及时追回20多件珍贵文物，此案成为当时举世震惊的“中国第一古尸案”。沙洋警方查明24名涉案犯罪嫌疑人，抓获14人， 9名同案犯投案自首，其中一名主犯李宜海畏罪潜逃，与亲人朋友切断了一切联系，从此销声匿迹、人间蒸发。

警方追捕23年，发现1994年上网的逃犯李宜海与荆州市公安县冯某的照片相似度高达97%。随后，民警通过外围侦查了解和分析研判，最终确定为同一人。专班进一步工作，查知冯某近十年来一直生活在海南，民警立即前往海南实施抓捕。5月10日，在海南警方的大力协助下，沙洋警方成功将李宜海抓获。

目前，犯罪嫌疑人李宜海已被依法刑事拘留。

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