南开校董外逃11年被捕 涉贪超1亿人民币

（联合早报网讯）涉嫌挪用资金并从中贪污超过1亿元人民币，在接受调查期间外逃，南开大学允公集团前董事长杨育麟被成功缉捕，逃了11年还是被抓回来。

据天津媒体报道，今年5月1日，外逃11年的南开大学允公集团原董事长杨育麟遭到成功缉捕。报道指出，2007年，天津南开允公集团有限公司前总裁杨育麟因严重违纪，被南开大学党委予以开除党籍处分。据了解，杨育麟在2006年3月接受调查期间外逃。

截至目前的调查发现，杨育麟在任职期间，严重违反国家有关法律法规和党纪政纪的规定，超越职权，隐瞒资金真实用途，多次擅自决定将南开允公集团有限公司的巨额资金用于与该公司正常经营活动无关的单位和个人，致使大量资金流失无法收回，造成了巨大经济损失。

此外，杨育麟还蓄意伪造会计凭证，情节严重。其行为已构成了严重的失职、渎职及严重违反财经纪律错误，特别是在组织对其进行调查期间长期隐匿，拒不配合，影响极其恶劣。

《第一财经日报》2007年2月6日报道，此前的2006年6月，南开大学党委曾向学校中高层通报了允公集团出现重大资金漏洞情况。据当时的通报，该事件涉及资金4亿元人民币，其中1.1亿资金被杨育麟贪污、挪用，另外3亿元债务问题乃杨担任总裁期间管理失误所致。该案重点嫌疑人杨育麟在2006年3月接受调查期间外逃，至今未有消息。

杨育麟曾是南开外语系一名普通教师，1995年杨开始担任交通银行南开分理处主任。1997年，允公集团成立，校方选中杨育麟担任总经理。

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