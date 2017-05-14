洪秀柱：一中同表当初被骂 心中不平

（联合早报网讯）中国国民党主席洪秀柱今天在云嘉嘉南区政见说明会上表示，当初代表国民党选总统时，提出“一中同表”遭党员骂，至今心中还是很生气，甚至被当时副总统吴敦义“笑”。

据中央社报道，国民党主席选举5月20日投开票，国民党主席洪秀柱、前副总统吴敦义、国民党副主席郝龙斌、国民党前副主席詹启贤、前立委韩国瑜、潘维刚6名党主席候选人上午出席云嘉嘉南区政见说明会。

洪秀柱表示，当初代表党内要竞选总统时，针对两岸关系提出“一中同表”，大家还没问是什么意思，就被党内骂翻了，当时还被担任副总统的吴敦义“笑”，认为国共两党怎么可以签署和平协议。

洪秀柱说，马总统执政8年，两岸关系改善很多，但彼此还是敌对状态，大家还是会怕，提出“一中同表”是希望双方坐下来好好谈，改善敌对状态，以及在国际上的地位，自己当然知道，签和平协议是政府对政府才可以，因此，一定要重返执政，为下一任安全着想。

吴敦义指出，1992年两岸双方在香港会谈提出一中各表的九二共识，“是我方所提，对方接受”这是很重要的历史事实，当初海基会提出一段文意“两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的涵意，双方同意用口头声明方式，作不同的表述”，有获得大陆海协会的认可。

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