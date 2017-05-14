梁爱诗：回归后香港人权有进步 2047年选项仅“一国两制”或“一国一制”

（联合早报网讯）基本法委员会副主任梁爱诗今早接受商业电台访问，梁爱诗在节目上表示，自回归后香港的人权有进步，近年中央收紧香港的管治是因为初时未了解香港情况，亦提到2047年的选择只有“一国两制”或“一国一制”，没有重新讨论的可能性。

据明报报道，梁爱诗在节目上表示，回归20年后，一国两制整体而言成功落实，而且其他国家亦有类似评论。她亦认为回归后，香港人权有进步，例如设立了妇女事务委员会及成立了独立的监警会。

她表示，如果有好的事不看，就会觉得有不少纷纷乱乱，但亦要了解香港如何面对不同问题的冲击。她又认为，回归后虽然有问题发生，但仍不影响香港的基本制度，政府仍然有效、廉洁及公平。

梁爱诗说，不少人认为有中央干预香港情况，原因是未有看清基本法的规定，其中包括香港是中国不可分离的一部分，由中央政府直辖，所以有全面管治权。

梁爱诗又提到，现时考虑2047年的问题较早，因中国在过去40年的发展很快，之后30年的发展难以预料。不过她说，“有啲人讲话2047我哋重新倾过，无嗰样嘢，回归就回归咗架喇，到时你系一国两制定一国一制架啫”，但认为届时问题可以灵活处理。

就何时应考虑2047年的问题，她指现时有很多问题仍未解决，应解决之后再考虑。她表示，不应到2047年才考虑2047年问题，不过就需要到有条件的时候再讨论。

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