美总统特别助理波廷杰：美企已准备好参与一带一路项目

（联合早报网讯） 美国总统特别助理波廷杰表示，美国企业能提供落实“一带一路”项目所需的产品和服务，美国企业也做好了参与一带一路项目的准备。

代表美国参加一带一路国际合作高峰论坛的波廷杰今天下午在一场关于设施联通的分组讨论上发表了三分钟的讲话，肯定中国通过基础设施建设加强经济联通的目标，并分享美国在全球进行基建的经验。

波廷杰介绍，若能做到以下四点，便可确保项目能满足投资方和项目落地国双方的需要。

他提出，首先、评估、融资、建筑和维修必须做好，才能避免项目落地国日后债台高筑。

其次，政府采购程序必须透明，才能确保私人企业可以公平竞标，避免竞标的成本变得不划算，同时也能吸引更多企业竞标。

第三、协助项目落地国强化机制建设，让政府与私人企业之间的纠纷能够更有效和更公平地获得解决。

第四、将项目开放让私人企业广泛参与，这一方面能摊薄融资风险，另一方面能吸引有能力如期，在预算内完项目的国际企业参与。

波廷杰介绍，美国企业拥有落实国际基础设施项目的多年良好记录。美国驻华大使馆和美国企业共同成立了“美国一带一路工作小组”，作为协调中美基建合作的平台。（联合早报北京特派员游润恬报道）

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