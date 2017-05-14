印度发表声明强调不能接受一带一路

（联合早报网讯） （新德里综合电）正在北京举行的“一带一路”论坛汇集了国际领导与高官与会，但近邻兼南亚大国印度，却没有派出任何官方代表团参加，还在星期六晚上发表措辞强烈的声明表达不满。

综合路透社、法新社报道，印度外交部发言人巴格拉伊（Gopal Baglay）称，无论印度是否参加此次的峰会，印度不可能接受一个有损其主权的计划。

他说：“没有国家能接受一个无视其主权和领土完整核心利益的项目。”

印度是因为中国和巴基斯坦合作的“中巴经济走廊”而不满。中巴经济走廊是“一带一路”倡议的重要内容，其中大部分穿过中、印、巴基斯坦三方实际控制的克什米尔。尽管中巴经济走廊具体涉及的部分由巴基斯坦管理，但印度宣称拥有该区域的主权。

印度和巴基斯坦是拥有核武的宿敌，为了争夺克什米尔地区，两国已经发生过两次战争。印度也很关注3000公里中巴经济走廊尽头的瓜达尔港，该港口处于极具战略意义的位置，印度担忧它会变成中国的海军基地，直面印度孟买的海军部队。

此外，中印两国近年也不乏摩擦，中国去年反对印度加入核供应国集团，并拒绝印度将武装组织“穆罕默德军”的头目阿兹哈尔（Masood Azhar) 列入联合国安理会黑名单的申请。

另一方面，印度今年4月邀请西藏精神领袖达赖喇嘛访问阿鲁那恰尔邦，也招致中国强烈不满。这些争议都扩大了印中两国的嫌隙。

印度早前已经表示不会派官员出席中国主办的“一带一路”国际合作高峰论坛，印度外交部发言人在周六的声明中进一步警告，互联互通倡议必须遵守金融责任的原则，来避免为社群造成不可持续债务负担的项目。

他在声明中说，印度支持跨区域的联通项目，也参与了跨中亚的南北走廊和高速公路项目，但是这些项目必须以透明的方式推进，“我们坚定相信联通倡议必须基于受普世认可的国际惯例、良治、法治、开放、透明与平等”。

声明并称，印度一直呼吁中国就互联互通倡议与印度进行“有意义的对话”，而至今还在等待中方的正面回应。“针对所谓的中巴经济走廊，也就是一带一路倡议的旗舰项目，国际社会对印度的立场非常清楚。”

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