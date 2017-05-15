习近平会见印度尼西亚总统佐科

（联合早报网讯）中国国家主席习近平14日在人民大会堂会见到北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛的印度尼西亚总统佐科。

据中新社报道，习近平指出，2013年10月我在印度尼西亚首次提出共同建设21世纪海上丝绸之路倡议。总统先生执政后，提出将印度尼西亚建设成为“全球海洋支点”。近年来，两国积极对接上述倡议和构想，全面深化合作，取得丰硕成果，为双边关系增添了更加丰富的内涵，打开了更加广阔的合作空间。

习近平强调，为推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，我们双方要保持高层交往，用好高级别对话和交流机制，深化政治互信。中方愿本着平等互利原则，推动两国在“一带一路”建设框架内全方位合作。要做深做实务实合作，推进基础设施建设项目，推动两国贸易平衡增长。要推进投资、金融、矿业、农业、核能以及反恐、禁毒、网络安全、打击跨国犯罪等领域合作，积极开展海上对话和合作。要推动旅游、教育、文化交流，加强多边组织中沟通和协调。中方愿支持东盟共同体建设，同东盟国家一道，共同推动中国—东盟关系和东亚合作得到更大发展。

佐科表示，印尼高度评价“一带一路”倡议和中方举办此次论坛，相信“一带一路”建设将为印尼同中国经济合作带来更多机遇。印尼愿深化同中方“一带一路”建设框架下合作，提高经贸投资水平，探讨有关经济互联互通走廊的建设，特别是工业、农业、电力、港口、旅游等领域重大项目合作，深化人文交流。印尼愿密切同中国在国际和地区事务中的沟通和协调，支持中国—东盟关系稳定发展。

会见后，两国元首共同见证了落实全面战略伙伴关系行动计划，经济技术合作、基础设施建设等领域合作文件的签署。

王沪宁、栗战书、杨洁篪等参加会见。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅