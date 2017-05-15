“一带一路”国际合作高峰论坛有18种工作语言

（联合早报网讯）（联合早报网讯）一个国际会议可以有多少种工作语言？刚在北京开幕的“一带一路”国际合作高峰论坛给出的答案是：18种。

据中国青年报报道，在会议现场的同传耳机里，中国青年报·中青在线记者发现的18种工作语言是：汉语、英语、法语、俄语、西班牙语、柬埔寨语、捷克语、匈牙利语、印度尼西亚语、哈萨克语、老挝语、蒙古语、波兰语、塞尔维亚语、土耳其语、越南语、日语和韩语。

据报道，在“一带一路”国际合作高峰论坛的会议现场，每个座位上都放有一张列举了这些语言的名单，除了标注与同传耳机频道对应的16种语言以外，同传耳机中的第17、第18频道分别是日语和韩语。如果说法语、俄语、日语、韩语等属于使用相对较多的“大型小语种”，那么，老挝语、塞尔维亚语、匈牙利语等，就属于普通人极少接触的语言了。

记者在会议现场采访时发现，不少中国参会者和工作人员表示，从来没有听到过这个单子上列举的某些语言。

在中国传媒大学斯瓦西里语专业的大学生蓝林枫看来，学习一门小语种有时“感觉自己萌萌哒”。“斯瓦西里语是非洲三大语之一，是坦桑尼亚和肯尼亚的官方用语。斯瓦西里语的发音听起来带着一股非洲特有的风情，节奏感和韵律感很强，像非洲鼓，有点萌。”蓝林枫说。

“从小语种学习者的角度、怀着‘私心’，我希望‘一带一路’能带动‘小语种热’，让这方面的人才需求从‘一带一路’相关国家延伸到国内，让更多人了解、学习小语种。”蓝林枫说。

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