中俄原油管道盾构机首次在极寒地区穿越江河

（联合早报网讯）中俄原油管道“节点”工程——额木尔河地下盾构工程，昨天（14日）首次在极寒地区完成盾构机穿越江河，标志中国管道盾构工程具备了“全天候”的施工能力。

据央视新闻客户端报道，伴随着一阵阵摩擦切割的轰鸣声，中俄原油管道二线额木尔河工程盾构机从地下穿透永冻土层破壁而出，创下了中国人第一次在极寒地区盾构机成功穿越江河。

据中石油管道四公司额木尔河盾构工程经理张湘璞介绍，额木尔河盾构工程是中俄原油管道的控制性工程之一，位于中国的最北方，距中俄边境不足二公里，每年的冰冻期长达8个月。

额木尔河盾构点工程全长850米，深入地下21米，掘进需穿越永冻土、破碎带、泥岩、强风化及中风化砂岩等复杂地层。它的顺利贯通，标志着中国长距离、小断面管道泥水平衡盾构在极寒环境里核心技术取得重大突破，填补了国内行业空白。

据报道，中国构建的四大能源战略通道之一的中俄原油管道二线工程，北起漠河县兴安镇的漠河首站，经大兴安岭原始林带一路向南，跨松嫩平原沼泽湿地，止于大庆市林源输油站，全长941.8公里，大部分施工段分布在北纬53度的高寒带地区。年底全线贯通后， 将具备年接收1500万吨原油的能力，对完善中国东北油气战略通道、优化国内油品供需格局有巨大作用。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅