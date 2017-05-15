“蛟龙号”完成中国大洋38航次第二航段科考任务

（联合早报网讯）中国“蛟龙号”载人潜水器和96名参航人员于5月13日顺利完成中国大洋38航次第二航段科学考察任务，回到深圳。

据光明日报报道，自4月9日从三亚起航，本航段历时34天，航行2219海里，“蛟龙号”累计下潜9次，常规调查16站位，取得一系列成果。

多金属结核是深海蕴藏的一种重要矿产资源。据了解，本航段中“蛟龙号”为南海多金属结核采矿试验选址进行了5次下潜，初步掌握了南海拟定调查区结核资源的分布状况和资源潜力，为中国下一步开展采矿试验奠定了基础。同时，本航段获取的海洋地质等多专业海洋环境数据，为后续开展1000米级多金属结核采矿试验海洋环境影响评价提供了技术数据支撑。

此外，本航段中，“蛟龙号”在南海中部的珍贝海山两次下潜。这是中国首次沿南海海山剖面自下而上进行的系统观察，获得了珍贵的玄武岩、沉积物、近底海水和生物样品。在南海北部，“蛟龙号”两次下潜探索浊流沉积，获取了南海北部台湾峡谷现代浊流直接的地貌和沉积证据，丰富了对本地区峡谷浊流的科学认识。

本航段结束后，“蛟龙号”计划将于5月16日赴雅浦海沟和马里亚纳海沟，执行第三航段科考任务。

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