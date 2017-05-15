马云：互联网不是虚拟经济，金融才是

（联合早报网讯）5月14日下午，在北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛的阿里巴巴董事局主席马云，通过直播跟网友进行了互动交流。直播中，马云对于“一带一路”、电子商务、物流、公司发展、年轻人创业都给出了自己的看法。

据第一财经报道，马云表示，习主席提出“一带一路”是个很了不起的创意和设想，对企业来讲也是一种机会。去年飞了820多个小时，所以看过感受过这个很重要。看过的目的是看看能做些与当地不同的东西，而不是想办法把东西卖给当地，也不是说把当地便宜的劳动力和原材料拿过来，而是去当地创造就业，去当地创造经济，去当地推进民生。

有人说互联网是虚拟经济，对此，马云表示：“互联网不是虚拟经济，虚拟经济都是金融，金融是典型的虚拟经济。”

马云说：支付宝是实体经济，应该讲互联网金融的支付宝在做的是完善原来虚拟经济不匹配的能力。支付宝是真正希望把钱能够有效的利用起来，能够帮助实体经济，帮助消费者。支付宝不是拿着钱去做股市，不是钱生钱。电子商务是实体经济的重要组成部分。

他说：去年天猫淘宝加起来卖了3万多亿人民币的货，不是我们生产出来的货，是实体经济生产出来的。但是实体经济没有我们的能力卖不出这些，实体经济就是制造和销售，所以这两个是不矛盾的，不能因为自己的企业做得不好，说互联网不好，事实上是你没有用好互联网，可能让你的企业越来越糟糕。

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