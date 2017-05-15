山东情侣校园搂抱被“自律委员会”群殴

（联合早报网讯）近日，山东滨州学院一对情侣因违反学校相关规定在公共场合搂抱，被自律委员会学生发现后因不配合信息登记引发冲突，导致涉事情侣中的男同学身上出现多处擦伤。滨州学院对此事已进行了调查处理，并给予当事学生不同程度的处分。

据大众网报道，5月12日晚，滨州学院一男生被其女朋友抱了一下，被该校“自律委员会”成员发现，在制止这种亲密行为过程中与该男生起争执并互殴，该组织共七八个人将该男生打伤并将其眼镜摔坏，男生手表丢失，随后报警。

据当事情侣王某某和武某某介绍，5月12日晚，他们在校园散步时女方武某某抱了一下王某某，恰被自律委员会的学生看到。当自律委员会学生要求他们进行信息登记时，遭到他们拒绝，同时他们声称并非是本校学生。随后，自律委员会学生要求他们证明不是本校学生过程中，双方发生冲突进而产生了肢体接触，王某某左手臂和双腿膝盖等部位有擦伤。

涉及此事的自律委员会学生称，当晚在巡查时发现武某某对王某某有搂抱行为，根据学校规定要求他们登记相关信息，后情侣二人称不是本校学生，自律委员会学生便要求证明其身份后便可离开，但情侣仍不配合，期间情绪稍显激动，进而双方引发了冲突。随后，学生处老师及时赶到，将情侣二人带到了办公室询问相关信息。

据滨州学院学生管理科称，此事发生后，学院领导、相关老师高度重视，积极调查事件经过，对涉事学生进行了批评教育。同时，根据《滨州学院学生违纪处分条例》第十二条第一款和第六条第一款之规定，分别给予了三位同学警告、严重警告、记过等不同程度的处分。下一步，该校将进一步重视学生管理法制化，加大对广大学生的教育引导，避免此类事件再次发生。

据了解，滨州学院大学生自律委员会是学校成立的专门管理学校内学生“不文明行为”的组织，对情侣在公共场合搂抱、亲吻等举止和公共场合吸烟、宿舍内使用大功率电器等危险行为进行制止。

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