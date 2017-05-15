中山大学回应18个本科专业停招：就业率非唯一原因

（联合早报网讯）5月7日，中山大学官方微信平台发布了最新一轮本科专业办学评估意见，决定调整或暂停18个本科专业的2017年招生。

据中国青年报报道，中山大学这一教学改革在社会上引起了很大反响，且引来质疑：为什么叫停社工专业？有人认为，这与该专业就业对口率不符合相关要求有关，甚至有人指出“毕业生中已有几届没有人从事社工工作了”。

对此，作为创办社工专业的时任社会学系主任蔡禾教授回应说：“我相信（学校的）出发点是为了适应研究型大学的发展需要，在本科教育阶段推动宽口径办学……网上所传的因为生源问题、就业问题、老师们的论文发表问题，都不是作出决定的原因。”

据了解，中山大学本轮本科专业动态调整涉及数学、化学、工学、地理、金融、医学、社会人类学等12个学院，其中不乏公众熟悉的经济学、财政学、应用统计学等“热门”专业。根据《中山大学2015年应届毕业生就业质量年度报告》，2017年被调整的18个专业中，有8个专业的本科生就业率超过90%，国际金融学院经济学专业甚至在近3年的就业率均为100%。

“就业率并不是中山大学本科专业调整的唯一原因”，中山大学教务部负责人就此回应说，中山大学专业动态调整过程中需要遵循的评估程序是：学校本科专业动态调整综合考量院系自评、校内专家现场考察（抽查部分院系）、校外专家审核（抽查部分院系）、国家高等教育质量常态检测数据中心（广州）专业办学数据分析等多个方面。其中，校外专家审核是今年首次采取的评估方式，通过邀请全国相关专业排名前列高校的专家，对自评材料、关键办学数据及专业培养方案进行综合分析，使得评估意见更加权威和客观。

据悉，在实施本科专业动态调整之前，中山大学拥有126个具备招生资格的本科专业，计划通过本科专业的动态调整，逐步把本科专业调整到80个以内。学校希望通过本科专业动态调整，“促使学院重视教学质量的提高，把承诺给学生的好落实到每一位学生的身上”。

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