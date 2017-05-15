陈寅接任上海市委政法委书记 施小琳接任统战部长

（联合早报网讯）据上海市政府网站消息，新一届上海市委常委领导班子分工已经确定。其中，陈寅任上海市委政法委书记；施小琳任市委统战部部长。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，陈寅，1962年9月生，去年5月起任上海市副市长。施小琳，女，1969年5月生，2015年4月起任上海市普陀区委书记。今年5月12日，中国共产党上海市第十一届委员会第一次全体会议选举产生新一届上海市委领导班子。陈寅、施小琳当选市委常委。

原任上海市委政法委书记的是姜平，1956年12月生，曾任上海市副市长，2013年任上海市委常委、政法委书记，今年1月当选为上海市政协副主席。原任上海市委统战部部长的是沙海林，1957年6月生，2012年任上海市委常委、统战部部长，今年1月当选为市人大常委会副主任。近日，姜平、沙海林已不再担任上海市委常委。

陈寅，男，汉族，1962年9月生，江苏江宁人，1986年5月加入中国共产党，1984年8月参加工作，同济大学建筑工程分校工民建专业毕业，全日制大学学历，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。

陈寅于2016年5月任上海市副市长，2017年5月上海市委常委、政法委书记，副市长。

施小琳，女，汉族，1969年5月生，浙江余姚人，1990年7月参加工作，1993年6月加入中国共产党，同济大学经济与管理学院工商管理专业毕业，在职研究生学历，工商管理硕士学位。

施小琳于2015年4月任上海市普陀区委书记，2017年5月任上海市委常委、统战部部长，普陀区委书记。

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