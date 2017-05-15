中国网信办：蠕虫勒索软件传播速度已明显放缓

（联合早报网讯）5月12日起，一款勒索软件在全球较大范围内传播，感染了包括医院、教育、能源、通信、制造业等以及政府部门在内的多个领域，中国一些行业和政府部门的计算机也受到了感染，造成了一定影响。

据中青在报道，5月15日，记者就“蠕虫”式勒索软件攻击事件采访了中央网信办网络安全协调局负责人。

据该负责人介绍，事件发生后，公安、工信、教育、银行、网信等有关部门都立即做了部署，对防范工作提出了要求。奇虎360、腾讯、安天、金山安全、安恒、远望等相关企业迅速开展研究，主动提供安全服务和防范工具。目前，该勒索软件还在传播，但传播速度已经明显放缓。此次勒索软件较大范围传播是近年来少有的，再一次给人们敲响了警钟。互联网等信息技术的快速发展，在给人们带来巨大福祉的同时，也带来了前所未有的网络安全挑战。

该负责人表示，几天来应对该勒索软件的实践表明，对广大用户而言最有效的应对措施是要安装安全防护软件，及时升级安全补丁，即使是与互联网不直接相连的内网计算机也应考虑安装和升级安全补丁。作为单位的系统管理技术人员，还可以采取关闭该勒索软件使用的端口和网络服务等措施。

该负责人建议，社会各界应高度重视网络安全问题，及时安装安全防护软件，及时升级操作系统和各种应用的安全补丁，设置高安全强度口令并定期更换，不要下载安装来路不明的应用软件，对特别重要的数据采取备份措施等。

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